Экопункты в Нижнем Новгороде приостановят приём вторсырья с 3 ноября

Согласно информации, решение принято «в связи со сложной экономической ситуацией в сфере переработки вторичного сырья, а также с остановкой заводов по переработке».
О дальнейшей работе экопунктов пользователей оповестят на сайте проекта.
Как сообщал ранее в ходе интернет-конференции ИА «НТА-Приволжье» председатель комитета областного Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов, на территории города Нижнего Новгорода установлено и действует порядка 50 экопунктов, куда можно сдать вторсырьё.
«У каждого есть выбор: выбросить тот или иной отход или сдать его на переработку и сократить свои расходы за счёт вторичного сырья», — заявлял он.
Кроме того, по данным депутата, в связи с изменениями федерального законодательства готовится новый порядок накопления ТКО в регионе, в том числе раздельного.
Также напомним, что к 2030 году все твёрдые коммунальные отходы должны проходить обработку, а полигонное захоронение снижено в два раза.
Нижегородская область в числе первых российских регионов приступила к созданию экопромышленного парка по проекту «Экономика замкнутого цикла», все резиденты которого будут обеспечивать переработку разного вида вторсырья.