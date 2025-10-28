Ричмонд
Экопункты в Нижнем Новгороде приостановят приём вторсырья с 3 ноября

Как сообщает пресс-служба проекта, экопункты компании «Исток» вынуждены приостановить свою работу с 3 ноября 2025 года.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, решение принято «в связи со сложной экономической ситуацией в сфере переработки вторичного сырья, а также с остановкой заводов по переработке».

О дальнейшей работе экопунктов пользователей оповестят на сайте проекта.

Как сообщал ранее в ходе интернет-конференции ИА «НТА-Приволжье» председатель комитета областного Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов, на территории города Нижнего Новгорода установлено и действует порядка 50 экопунктов, куда можно сдать вторсырьё.

«У каждого есть выбор: выбросить тот или иной отход или сдать его на переработку и сократить свои расходы за счёт вторичного сырья», — заявлял он.

Кроме того, по данным депутата, в связи с изменениями федерального законодательства готовится новый порядок накопления ТКО в регионе, в том числе раздельного.

Также напомним, что к 2030 году все твёрдые коммунальные отходы должны проходить обработку, а полигонное захоронение снижено в два раза.

Нижегородская область в числе первых российских регионов приступила к созданию экопромышленного парка по проекту «Экономика замкнутого цикла», все резиденты которого будут обеспечивать переработку разного вида вторсырья.