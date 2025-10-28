Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Казани открылся прямой регулярный рейс в Сургут

Из аэропорта Казани открылся прямой регулярный рейс в Сургут. Полеты будут выполняться два раза в неделю на лайнерах «Эмбраер 190» с компоновкой 110 мест, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

Из Казани самолеты будут вылетать по понедельникам и пятницам в 22.35 и прибывать в Сургут в 3 часа по местному времени. Длительность полета составит 2 часа 25 минут.

Из Сургута рейсы будут выполняться по вторникам и субботам в 4.15 с прибытием в столицу Татарстана в 4.55 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

«Благодаря сформированной стыковочной модели пассажирам стали доступны перелеты из Сургута в Санкт-Петербург, Волгоград, Астрахань, Сочи, Уфу, Минеральные Воды и Краснодар с пересадкой в столице Татарстана», — говорится в сообщении.