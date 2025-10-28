Из Казани открылся прямой регулярный рейс в Сургут

Из Казани самолеты будут вылетать по понедельникам и пятницам в 22.35 и прибывать в Сургут в 3 часа по местному времени. Длительность полета составит 2 часа 25 минут.
Из Сургута рейсы будут выполняться по вторникам и субботам в 4.15 с прибытием в столицу Татарстана в 4.55 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 40 минут.
«Благодаря сформированной стыковочной модели пассажирам стали доступны перелеты из Сургута в Санкт-Петербург, Волгоград, Астрахань, Сочи, Уфу, Минеральные Воды и Краснодар с пересадкой в столице Татарстана», — говорится в сообщении.