В СКФУ в 30 раз ускорили протоколы безопасных облачных вычислений

«Авторы проекта превзошли собственные ожидания, оптимизировав процессы обработки зашифрованных данных. Изначально планировалось увеличение скорости работы системы более чем в 10 раз, однако практические результаты показали впечатляющий рост производительности почти в 30 раз. Это стало возможным благодаря внедрению двух ключевых методов: квантизации и дистилляции», — пояснили в вузе.