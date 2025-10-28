Детские пособия в Самарской области выплатят досрочно из-за праздников

Уже 1 ноября родители получат ряд ежемесячных пособий: — единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин;— по уходу за ребёнком до 1,5 лет — для неработающих родителей;— выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до трёх лет;— пособие на ребёнка военнослужащего.