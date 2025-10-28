Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Похудел на 30 килограммов: в РКБ Татарстана спасли 44-летнего мужчину

Врачи РКБ спасли казанца с полным нарушением кровоснабжения кишечника.

Источник: Комсомольская правда

В Республиканской клинической больнице Татарстана спасли 44-летнего жителя Казани с полным нарушением кровоснабжения кишечника. Мужчина, ранее перенесший онкологическое заболевание, потерял 30 килограммов из-за невозможности принимать твердую пищу. Обследование выявило полную закупорку верхней брыжеечной артерии вследствие атеросклероза.

После неудачной попытки установки стента эндоваскулярным методом пациента перевели в отделение сосудистой хирургии. Хирурги Рифкат Нуретдинов и Михаил Андреев выполнили протезирование артерии, подшив полимерный протез от аорты к верхней брыжеечной артерии. Уже на вторые сутки после операции мужчина смог принимать пищу. Сейчас пациент проходит реабилитацию и наблюдается у врачей по месту жительства.