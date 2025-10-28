Похудел на 30 килограммов: в РКБ Татарстана спасли 44-летнего мужчину

В Республиканской клинической больнице Татарстана спасли 44-летнего жителя Казани с полным нарушением кровоснабжения кишечника. Мужчина, ранее перенесший онкологическое заболевание, потерял 30 килограммов из-за невозможности принимать твердую пищу. Обследование выявило полную закупорку верхней брыжеечной артерии вследствие атеросклероза.
После неудачной попытки установки стента эндоваскулярным методом пациента перевели в отделение сосудистой хирургии. Хирурги Рифкат Нуретдинов и Михаил Андреев выполнили протезирование артерии, подшив полимерный протез от аорты к верхней брыжеечной артерии. Уже на вторые сутки после операции мужчина смог принимать пищу. Сейчас пациент проходит реабилитацию и наблюдается у врачей по месту жительства.