Российские геохимики провели анализ долины Нергала на Марсе

По результатам исследования ученые выявили два периода «флювиальной активности» — то есть, активности жидкостных потоков на склонах древнего марсианского вулкана. В первый период, «ноахийский» (до 3,7 млрд. лет назад), сформировались русла на склонах вулкана. Затем, в «гесперийский период» (от 3,7 до 3 млрд лет назад) образовались долина Nigral и другая долина, Her Desher, в бортах которых обнажаются скопления глинистых минералов.