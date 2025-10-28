Педагоги Надтеречного района Чечни прошли курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации, посвященные вопросам воспитания гражданской идентичности, прошли 22−24 октября в Чеченском государственном педагогическом университете в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Их участниками стали педагоги из Надтеречного района Чечни, сообщили в администрации муниципалитета.
В курсах под названием «Эффективные практики воспитания общероссийской гражданской идентичности у обучающихся» приняли участие 46 заместителей директоров по воспитательной работе и педагогических работников. Программа была направлена на повышение эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции и навыков противодействия идеологии терроризма и экстремизма.
Первый и третий дни обучения были посвящены вопросам применения цифровых ресурсов и медиатехнологий в воспитательной деятельности. Участникам представили современные подходы к интеграции цифровой среды в процесс формирования гражданской идентичности школьников.
Во второй день курсов педагоги ознакомились с историко-культурными и социально-политическими факторами формирования общероссийской идентичности. Лекторы представили слушателям развернутый анализ ключевых этапов становления российской государственности.
«Сегодня воспитание гражданской идентичности — это один из ключевых приоритетов в работе с молодежью. Понимание исторических корней, знание культурного многообразия нашей страны и уважение к традициям позволяют формировать у молодого поколения осознанную гражданскую позицию и активное участие в жизни общества», — отметила участница курсов, заместитель директора по воспитательной работе школы села Калаус Марха Джанаралиева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.