«Водитель автомобиля, продавец, врач, акушерка и медсестра». Минтруда изменило список профессий для иностранцев в Беларуси на 2026 год

Обновленный перечень, размещенный на сайте Национального правового портала, включает в себя 29 рабочих профессий. Среди них бетонщик, животновод, каменщик. Также указаны водитель автомобиля, продавец, санитар, токарь, фрезеровщик, швея, штукатур, электрогазосварщик, повар и другие. И заметили, что указанные профессии удовлетворяют около 40% потребностей нанимателей в рабочих кадрах.