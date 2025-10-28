«Водитель автомобиля, продавец, врач, акушерка и медсестра». Минтруда изменило список профессий для иностранцев в Беларуси на 2026 год

Минтруда Беларуси определило список профессий для иностранцев на 2026 год. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«Обновлен перечень профессий для упрощенного привлечения иностранных работников в Беларуси в 2026 году», — отметили в ведомстве.
Список профессий был утвержден постановлением Минтруда № 115 от 10 октября 2025 года. Так, при приеме на работу иностранцев по профессиям на должности, которые предусмотрены перечнем, нанимателю необходимо уведомить орган внутренних дел.
В пресс-службе уточнили, что в иных случаях следует получить специальное разрешение и доказать, что занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами Беларуси и иностранцами, имеющими ВНЖ.
Обновленный перечень, размещенный на сайте Национального правового портала, включает в себя 29 рабочих профессий. Среди них бетонщик, животновод, каменщик. Также указаны водитель автомобиля, продавец, санитар, токарь, фрезеровщик, швея, штукатур, электрогазосварщик, повар и другие. И заметили, что указанные профессии удовлетворяют около 40% потребностей нанимателей в рабочих кадрах.
«Впервые в список включена профессия “овощевод” — это связано с активным развитием овощеводства в стране», — уточнили в Минтруда и соцзащиты.
В ведомстве заметили, что в списке 18 должностей служащих: врач-специалист всех наименований и профилей медицинских специальностей, зоотехник, инженер, медсестра, медбрат, техник, агроном, акушерка.
Тем временем Минтруда сказало, как белорусам оформить выходной для диспансеризации.
Кстати, Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в ноябре 2025 года.
Кроме того, белорусов предупредили о дронах, которые использует налоговая инспекция.