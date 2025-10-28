Против омского инженера возбудили уголовное дело за взятку в 155 тысяч рублей

СУ СК России по Омской области совместно с полицией возбудило уголовное дело в отношении ведущего инженера строительного контроля. Разбирательства идут по факту коммерческого подкупа по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ. Об этом силовики сообщили 28 октября.
По данным следствия, инженер получил от руководителя строительной организации 155 тысяч рублей. Эти деньги послужили платой за невынесение предписаний об устранении нарушений, которые специалист выявил во время проведения контроля. Все обстоятельства этого преступления сейчас сейчас уточняют правоохранительные органы.
В следкоме отметили, что за совершение указанного деяния Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы. Срок пребывания за решеткой может составить от 5 до 9 лет.
