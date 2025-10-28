МВД рассказало о количестве киберпреступлений в Москве

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Киберпреступления составляют практически половину от общего количества преступлений, совершенных в Москве, рассказал замначальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов.
«При снижении общего количества зарегистрированных преступлений на 3,5% одновременно идет также и снижение регистраций преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Тем не менее, указанная категория преступлений продолжает составлять практически половину от преступлений, совершенных на территории города», — сказал он на пресс-конференции «Противодействие дропперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты» в пресс-центре «Россия сегодня».
В материалах столичной полиции отмечается, что доля киберпреступлений, зарегистрированных в Москве за 9 месяцев 2025 года, составила 45,8%. При этом в ведомстве отмечают снижение регистраций данного вида преступлений на 9,7%.
Прасолов также отметил, что в текущем году раскрываемость киберпреступлений выросла на 5% и составила 28,8%. Кроме того, по его словам, наиболее распространенным видом IT-преступлений остаются мошенничество и кража, но и они имеют тенденцию к снижению.