Лесники Красноярского края до конца года получат крупную партию дронов

Еще одна крупная партия беспилотников для лесников поступит в Красноярский край до конца 2025 года при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
По словам первого заместителя министра природных ресурсов и лесного комплекса региона Алексея Большакова, дроны используются для мониторинга тех участков, на которых ранее были несанкционированные свалки. Всего на вооружении лесников края уже 77 беспилотников.
«Чтобы предотвратить повторное загрязнение, на очищенных участках размещаем фотоловушки. Также ведем мониторинг с помощью беспилотников и наземного патрулирования. Такой многоуровневый контроль помогает оперативно фиксировать нарушителей, оставляющих бытовой и строительный мусор в лесах», — подчеркнул Алексей Большаков.
Отметим, что в лесах Богучанского и Курагинского муниципальных округов Красноярского края ликвидировали две крупные несанкционированные свалки. Всего за последние четыре года в регионе устранили 228 свалок на территории государственного лесного фонда.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.