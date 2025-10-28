Годовая инфляция в Ростовской области составила 8,39%

В сентябре 2025 года цены в Ростовской области изменились на 0,65% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция при этом после некоторого снижения увеличилась и составила 8,39%. Это оказалось выше, чем в среднем по стране (7,98%), говорится в исследовании Центробанка.
Более ощутимо в сентябре подорожали непродовольственные товары, но за год прирост цен оставался наименьшим. Стоимость продовольственных товаров и услуг также продолжила увеличиваться, но более умеренными темпами.
В частности, после семи месяцев снижения цены на яйца снова пошли вверх. Это произошло из-за удорожания кормов, лекарств для птицы, электроэнергии и упаковки. При этом за год яйца стали дешевле на 18,35%. Ценники на мясо птицы за тот же период поднялись на 12,98%, а говядина подорожала на 13,54%.
В то же время некоторые овощи и фрукты снова подешевели, так как на рынок продолжает поступать свежий урожай. За 12 месяцев виноград подешевел на 14,10%, капуста — на 26,48%, картофель — на 14,01%, морковь — на 6,07%.
Эксперты отмечают, что годовая инфляция в целом по России продолжает замедляться. Чтобы цены росли еще медленнее, Банк России намерен и дальше поддерживать процентные ставки. Это поможет снизить инфляцию до 4−5% в 2026 году, в дальнейшем она должна стабилизироваться на отметке в 4%.
