«Хаотично, неудобно и некомфортно»: мэр Уфы откровенно высказался о пешеходной зоне проспекта Октября

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о планах масштабного благоустройства пешеходной зоны проспекта Октября. Градоначальник заявил, что сейчас она на некоторых участках организована хаотично и пересекается с парковочными местами, что создает неудобства для пешеходов.
Власти поставили перед собой задачу грамотно распределить транспортные и пешеходные потоки. По словам мэра, планируется постепенный переход на тротуарную плитку на всей улице, создание единой сети велодорожек, высадка крупномерных лип на исторических локациях, а также установка новых скамеек и урн.
Мавлиев напомнил, что в прошлом году по такому принципу был благоустроен участок от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева. В текущем году работы в аналогичной концепции начаты на участке до улицы Шафиева, их полное завершение запланировано на весну. Дальнейшее благоустройство проспекта Октября намерены продолжать в том же направлении.
