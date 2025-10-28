«Хаотично, неудобно и некомфортно»: мэр Уфы откровенно высказался о пешеходной зоне проспекта Октября

Мавлиев напомнил, что в прошлом году по такому принципу был благоустроен участок от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева. В текущем году работы в аналогичной концепции начаты на участке до улицы Шафиева, их полное завершение запланировано на весну. Дальнейшее благоустройство проспекта Октября намерены продолжать в том же направлении.