Разработан разлагающийся за 20 дней биопластик

«За каждым достижением в области разработки полимерных материалов стоят тщательные исследования коллектива ученых и многократная оптимизация процессов. Мы изучаем взаимодействие полимерной матрицы и растительных наполнителей на молекулярном уровне, подбираем оптимальные рецептурные соотношения, модифицируем поверхности частиц, исследуем режимы температур и давления, чтобы добиться не только биоразлагаемости, но и высоких физико-механических характеристик. Этот процесс требует кропотливой работы, постоянного анализа результатов и совершенствования методики, но именно он позволяет создавать действительно конкурентоспособные и экологичные материалы, которые могут найти широкое применение в самых разных отраслях промышленности», — отметила ведущий научный сотрудник НИЛ кафедры Теоретической и прикладной химии БГТУ имени В. Г. Шухова Наталья Черкашина.