Разработан разлагающийся за 20 дней биопластик

БЕЛГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова разработали способ получения и состав биопластика, изделия из которого полностью разлагаются на воду и углекислый газ за 20−90 дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.
«Полученные материалы [биоразлагаемые полимерные композиты] отличаются коротким жизненным циклом и повышенными физико-механическими характеристиками, что делает их пригодными в том числе для производства упаковки, стройматериалов, товаров для дома, а также материалов для 3D-печати и других изделий», — рассказали в пресс-службе.
Разработанный композит превосходит существующие аналоги по физико-механическим характеристикам почти на 30% за счет повышенного сцепления между матрицей и наполнителем. Изделия из полимолочной кислоты при компостировании полностью разлагаются на воду и углекислый газ за 20−90 дней, в то время как обычные пластики разлагаются более 100 лет.
Как отметили в пресс-службе, разработанный композит состоит из полимерной биоразлагаемой матрицы — полимолочной кислоты, которая растворяется в бензоле, соединенной с натуральным наполнителем — обработанным специальным образом порошком из стеблей льна, смешанным с уксусным ангидридом и серной кислотой. Модифицирование наполнителя предотвращает избыточное набухание материала при воздействии влаги. Кроме того, этот процесс минимизирует потери воды во время получения композита, что гарантирует стабильность производственного процесса и воспроизводимость свойств конечного продукта. На изобретение получен патент.
Разработанный способ и состав биоразлагаемых полимерных композитов планируется внедрить в производственные процессы компаний региона. Также в будущем создатели биопластика хотят расширить спектр сфер применения растительных наполнителей.
«За каждым достижением в области разработки полимерных материалов стоят тщательные исследования коллектива ученых и многократная оптимизация процессов. Мы изучаем взаимодействие полимерной матрицы и растительных наполнителей на молекулярном уровне, подбираем оптимальные рецептурные соотношения, модифицируем поверхности частиц, исследуем режимы температур и давления, чтобы добиться не только биоразлагаемости, но и высоких физико-механических характеристик. Этот процесс требует кропотливой работы, постоянного анализа результатов и совершенствования методики, но именно он позволяет создавать действительно конкурентоспособные и экологичные материалы, которые могут найти широкое применение в самых разных отраслях промышленности», — отметила ведущий научный сотрудник НИЛ кафедры Теоретической и прикладной химии БГТУ имени В. Г. Шухова Наталья Черкашина.
Об университете.
Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова готовит специалистов промышленности, строительства и энергетики. На базе учебного заведения действует бизнес-инкубатор, направленный на увеличение числа малых предприятий в сфере наукоемких технологий, созданных с участием студентов, аспирантов и научных работников и повышение их устойчивости.