Лучшим труженикам Карелии вручили награды

Победители и призеры регионального этапа национальной премии «Человек труда» в Карелии получили дипломы. Премия организована в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
Номинантами конкурса стали 24 человека. Из них награды получили 10 лучших участников в таких номинациях, как «Молодой специалист», «Технологический лидер» и «Лучший наставник».
«По нацпроекту “Кадры” мы должны усилить связь учебных заведений с предприятиями и организациями, для того чтобы готовить молодые кадры для рынка труда региона. Важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения и сохранении трудовых традиций играет национальная премия “Человек труда”. Эти традиции мы должны сохранять и приумножать», — отметил премьер-министр Карелии Андрей Сергеев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.