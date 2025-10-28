В Ялте для жилфонда стартовал отопительный сезон

Социальная сфера теплом охвачена полностью, сейчас активно подключатся жилфонд. Для установления стабильного режима может потребоваться до 5 суток. При возникновении любых вопросов или внештатных ситуаций обращайтесь в аварийные службы. Если батареи нагрелись, а потом резко остыли, это тоже повод для беспокойства — сообщайте, — подчеркивает Янина Павленко.



Как напоминает руководитель Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Журавлёв, подготовка к новому отопительному периоду шла всё межсезонье — проводилась зачистка и замена отдельных участков сети, промывка систем отопления, их опрессовка, поверка домовых приборов учета, наполнение систем теплоносителем. Обе теплоснабжающие организации, функционирующие в Ялте, были полностью готовы к старту. Проводилась и большая работа с жильцами — все работы по ремонту систем теплоснабжения в квартирах завершились до 15 сентября, чтобы не допустить утечек, — отмечает Юрий Журавлёв.