Белорусские юристы сказали, нужен ли договор при дарении крупной суммы денег на свадьбу

В управлении уточнили, что исключением является ситуация, когда подарок предназначен не паре, а конкретно жениху или же невеста. В указанном случае следует составить договор. Согласно статье 545 Гражданского кодекса, дарение денег может быть совершено устно или же в письменной форме.