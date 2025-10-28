Ричмонд
Белорусские юристы сказали, нужен ли договор при дарении крупной суммы денег на свадьбу

Юристы сказали, нужен ли договор при дарении крупной суммы денег на свадьбу. Подробности озвучили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

«С точки зрения закона дарение денег молодоженам на свадьбу не требует оформления договора», — уточнили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что исключением является ситуация, когда подарок предназначен не паре, а конкретно жениху или же невеста. В указанном случае следует составить договор. Согласно статье 545 Гражданского кодекса, дарение денег может быть совершено устно или же в письменной форме.

Еще одно исключение — дарение суммы, размер которой более чем в пять раз превышает размер базовой величины или же дарителем выступает юридическое лицо, или договор содержит обещание дарения в будущем.

«В таких случаях необходимо заключать договор дарения в письменной форме. Обязательное удостоверение договора дарения денег законодательно не предусмотрено», — пояснили в управлении.

И добавили, что по желанию сторон при дарении любой суммы денег можно обратиться к нотариусу.

