Радий Хабиров доложил Сергею Шойгу и Игорю Комарову о защите Башкирии от атак БПЛА

Сегодня, 28 октября, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в рабочей встрече в Нижнем Новгороде, где обсудил защиту предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов от атак беспилотников. Встреча прошла с участием Секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Хабиров доложил о том, как организована эта работа в этом в Башкирии. Глава региона с сожалением отметил, что количество атак беспилотников увеличивается.
Для противодействия этим угрозам в республике, по словам главы региона, создана глубокая эшелонированная система обороны, которая включает как пассивную, так и активную защиту — систему обнаружения, сопровождения и огневого поражения беспилотников. Хабиров подчеркнул, что защита людей остается приоритетной задачей.
— Продолжаем активно взаимодействовать с Минобороны страны в этом вопросе. Защита людей — наша приоритетная задача, — заявил Радий Хабиров.
