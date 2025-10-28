В Омской области в лесопожарный сезон потушили около 40 возгораний

Лесопожарный сезон на территории Омской области официально завершился 11 октября. Во время него в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие» было ликвидировано 39 возгораний в лесах, сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.
Возгорания затронули 342,74 га земли. Основной причиной пожаров становилось распространение огня на лес с земель других категорий. Практически все возгорания лесхозы потушили в день их обнаружения, благодаря чему удалось не допустить угрозы перехода огня на населенные пункты и хозяйственные объекты.
«Решение о закрытии сезона связано с установлением осенней погоды, на фоне которой в лесах прогнозируется устойчиво низкий класс пожарной опасности», — отметили в главном управлении лесного хозяйства Омской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.