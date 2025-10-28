Ричмонд
Губернатор ЯНАО рассказал Путину о проблеме качества питьевой воды

Артюхов: проблема качества питьевой воды на Ямале в ближайшие годы будет решена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что проблема качества питьевой воды сохраняется в основном в небольших поселках региона, но в ближайшие годы будет решена.

Во вторник глава государства принял с докладом губернатора ЯНАО. Путин отметил необходимость уделить особое внимание качеству питьевой воды на Ямале, что является проблемой региона.

«Да, она в первую очередь связана с небольшими посёлками, в крупных городах, конечно, ситуация во многом решена. Учитывая, что в регионе десятки малых населённых пунктов, работаем. Есть специальные программы, создаются модульные, но очень современные, которые дают необходимый результат, очистные сооружения. Я думаю, в ближайшие годы уже ситуация будет во многом решена», — сказал Артюхов.