Волгоградцы скорбят об ушедшем из жизни актере Романе Попове

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе, поступил пединститут и еще в студенческие годы начал играть в КВН. Вуз он так и не окончил, а, перебравшись с родителями в Сочи, начал карьеру юмориста. Его фильмография насчитывает 33 работы в 33-х проектах.