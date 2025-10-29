Волгоградцы скорбят об ушедшем из жизни актере Романе Попове

Актер Роман Попов, которого миллионы зрителей навсегда запомнят, как Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки», скончался на 41-м году жизни.
Он долгие годы — с 2018 года — боролся с онкологией и находился в коме перед смертью. В последние месяцы исполнитель ярких ролей в кино почти не видел и не слышал.
Несмотря на страдания, актер всегда обращался к своим поклонникам с улыбкой, благодаря их за помощь в сборе средств на лечение. У него осталось трое детей.
Волгоградские поклонники тепло вспоминают своего кумира, цитируют фразы, принадлежащие его героям, и соболезнуют родным и близким актера. О времени прощания с ним пока не сообщается.
Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе, поступил пединститут и еще в студенческие годы начал играть в КВН. Вуз он так и не окончил, а, перебравшись с родителями в Сочи, начал карьеру юмориста. Его фильмография насчитывает 33 работы в 33-х проектах.
