Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики

Цимлянский также подчеркнул, что направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента Российской Федерации. По его словам, законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва, тем более ни о какой мобилизации речь не идет. Он добавил, что резервистов, которых направят на спецсборы для защиты важных объектов в своих регионах, не привлекут к участию в СВО.