Профессор РАН: систему публикаций в научных журналах ждет трансформация

«Думаю, что институт мог бы извлечь большую пользу от использования потенциала нашей молодежи. Мы привыкли, что доверяем то или иное дело людям заслуженным, с бакенбардами и тремя подбородками. А к этому моменту, когда у людей много заслуг, бакенбарды и три подбородка, у них уже заканчиваются энергия и фантазия. А без энергии и фантазии как в науке, так и в управлении наукой делать нечего. Нам нужно найти способ отбирать правильных молодых ребят и доверять им ответственные дела. Тот же журнал. Почему бы не дать его какому-нибудь энергичному молодому ученому? Кто сказал, что главный редактор должен быть возрастным?» — сказал он.