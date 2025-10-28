Предложения жителей по развитию Самары будут собирать на новом портале

В Самаре запустили новый портал, на котором все желающие могут оставить свои предложения по развитию городской среды. Теперь жители будут напрямую участвовать в обсуждении будущего города. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Идеи и предложения будут учтены при подготовке единого документа территориального планирования и зонирования Самары. Документ поможет создать прозрачную и эффективную систему управления градостроительным развитием», — рассказали в пресс-службе.
Интернет-ресурс запустило минградполитики Самарской области. Первый опрос посвящен качеству существующей городской инфраструктуры. По нему определят главные проблемы, актуальные потребности и сформируют приоритетные направления для преобразований.
Также на портале получится отслеживать новости проекта, знакомиться с ходом работ и решениями. Единый документ разработают в научно-исследовательском институте перспективного градостроительства в Санкт-Петербурге.