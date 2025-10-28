Как молодежь в России массово идет работать на стройку и зарабатывает там больше деньги?

Иван Янковский (и нет, речь не про звезду российских сериалов) — потомственный крановщик. Его отец, мать и даже сестра управляют башенными кранами. В детстве он мечтал стать полицейским, но после окончания школы передумал: «Мне было 18 лет, родители сказали — попробуй. ~Работа интересная, зарплата хорошая.~ Почему бы и нет?, — вспоминает Иван. — Моими первыми наставниками были родственники: объясняли, как вести себя со строителями, как работать безопасно. Уже потом я получил диплом машиниста башенного крана 5-го разряда».