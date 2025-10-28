Ричмонд
В Чановском районе Новосибирской области построят почти 7 км водовода

Все работы планируют завершить в 2026 году.

Около 7 км нового водовода построят на территории Чановского района Новосибирской области. Работы ведутся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.

Строительство идет на территории от водозабора реки Оми до насосно-фильтровальной станции поселка Новояркуль. Специалисты уже уложили почти 5,5 км труб. Возведение водовода завершат до середины ноября. Далее подрядная организация приступит к подготовительным работам по монтажу оголовка водозаборного сооружения, расположенного на реке Оми. Все работы планируют завершить в 2026 году.

Водовод является частью масштабного проекта по улучшению водоснабжения жителей поселка Чаны. Его другой частью является реконструкция водовода от насосно-фильтровальной станции поселка Новояркуль до поселка Чаны. Ввод объекта в эксплуатацию также запланирован на 2026 год.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.