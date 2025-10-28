В Чановском районе Новосибирской области построят почти 7 км водовода

Строительство идет на территории от водозабора реки Оми до насосно-фильтровальной станции поселка Новояркуль. Специалисты уже уложили почти 5,5 км труб. Возведение водовода завершат до середины ноября. Далее подрядная организация приступит к подготовительным работам по монтажу оголовка водозаборного сооружения, расположенного на реке Оми. Все работы планируют завершить в 2026 году.