В Чувашии прошел семинар по работе с детьми с особенностями развития

Специализированный семинар, посвященный особенностям работы с детьми, которые имеют тяжелые множественные нарушения развития, прошел в Чувашии. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и молодежной политики республики.
Участниками семинара стали педагоги и дефектологи. Они обсудили основы альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК) — современных технологий, которые помогают наладить контакт с неговорящими детьми или с теми, чьи возможности общения сильно ограничены.
Эксперты в области коррекционной педагогики поделились с коллегами практическими наработками. Участники рассмотрели реальные примеры использования инструментов АДК и узнали, как мотивировать детей с особенностями развития к общению и создать в классе или группе детского сада развивающую среду.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.