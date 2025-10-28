Кассационный суд узаконил сохранение самарского элеватора

Элеватор, расположенный на стрелке рек Волги и Самары, был построен в конце 1970-х по проекту архитектора Валентина Смирнова. В СССР это был первый элеватор вертикального типа. Здание долгое время не использовалось, и общественники не раз сообщали о попытках его частичного сноса. Летом 2024 года за сохранение объекта выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.