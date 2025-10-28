В США мужчина с пересаженной от свиньи почкой прожил рекордный 271 день

67-летний Тим Эндрюс из Нью-Гэмпшира США прожил с генетически модифицированной свиной почкой рекордный 271 день, сообщает CNN.
Трансплантацию осуществили в январе. Однако 23 октября пересаженную почку изъяли из-за снижения функции и перевели пациента на диализ. Эндрюс попал в список очереди на пересадку почки от человека.
Эндрюс — четвертый пациент, которому провели пересадку почки от генетически модифицированной свиньи. Правки в гены вносились, чтобы снизить вероятность отторжения и других осложнений. Мужчина страдал от диабета с 1990 годов и три года назад узнал, что у него терминальная стадия болезни почек. Для поддержания жизни он проходил диализ: процедура проводилась три раза в неделю по шесть часов. Диализ — это медицинская процедура, искусственно очищающая кровь от токсинов и избыточной жидкости, когда почки не справляются с функцией.
Эндрюс решился на пересадку почки от животного в надежде, что ему не придется проходить диализ. Впоследствии он называл перенесенную трансплантацию чудом и говорил, что почувствовал себя вновь заряженным энергией. Хирургическое вмешательство позволило ему постепенно возвращаться к обычной жизни. Он смог сам готовить, убираться и гулять с собакой.
Кличка свиньи, почку которой пересадили, — Вильма. Эндрюс признавался, что благодарен не только врачам, но и животному, и называл Вильму своим героем.