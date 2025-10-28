В США мужчина с пересаженной от свиньи почкой прожил рекордный 271 день

Эндрюс — четвертый пациент, которому провели пересадку почки от генетически модифицированной свиньи. Правки в гены вносились, чтобы снизить вероятность отторжения и других осложнений. Мужчина страдал от диабета с 1990 годов и три года назад узнал, что у него терминальная стадия болезни почек. Для поддержания жизни он проходил диализ: процедура проводилась три раза в неделю по шесть часов. Диализ — это медицинская процедура, искусственно очищающая кровь от токсинов и избыточной жидкости, когда почки не справляются с функцией.