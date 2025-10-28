Команда Белгородской области стала победителем фестиваля «Игры ГТО»

Кроме того, сборная Белгородской области стала сильнейшей по сумме результатов всех трех эстафет. На соревнованиях регион представили Дина Петрова, Анатолий Молозин, Ольга Борзенкова, Дарья Бывшева, Владимир Смирнов, Николай Карпущенко, Екатерина Попова и Кирилл Бельский. Отметим, что в трех эстафетных гонках с препятствиями состязались 26 команд из 26 регионов России. Они проходили испытания на скорость, выносливость, а также соревновались в парах.