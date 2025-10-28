Команда Белгородской области стала победителем фестиваля «Игры ГТО»

Фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО» прошел с 19 по 24 октября в Самаре при поддержке госпрограммы «Спорт России». Команда Белгородской области завоевала золото в классической гонке ГТО и бронзу — в гонке чемпионов, сообщили в правительстве региона.
Кроме того, сборная Белгородской области стала сильнейшей по сумме результатов всех трех эстафет. На соревнованиях регион представили Дина Петрова, Анатолий Молозин, Ольга Борзенкова, Дарья Бывшева, Владимир Смирнов, Николай Карпущенко, Екатерина Попова и Кирилл Бельский. Отметим, что в трех эстафетных гонках с препятствиями состязались 26 команд из 26 регионов России. Они проходили испытания на скорость, выносливость, а также соревновались в парах.
«“Игры ГТО” — масштабный спортивный праздник, который собирает на своей площадке сильнейших участников. Подобные мероприятия являются мощным импульсом, вовлекающим все больше взрослых и детей в движение ГТО», — сказал в обращении к участникам фестиваля министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.