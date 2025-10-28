В московских ЗАГСах рассказали о свадебных трендах года

«Мы провели опрос о свадебных трендах среди 900 столичных пар, чтобы лучше узнать предпочтения наших молодоженов. Результаты показали, что столичные пары все чаще выбирают уютные камерные форматы. Кроме того, 40% выбирает соблюдать только самые важные традиции, например, танец отца и дочери, а 17% — создают свои собственные. Большинство по-прежнему придерживаются классических канонов при выборе платья, костюма и букета. Больше половины невест берут фамилию жениха», — рассказала заммэра.