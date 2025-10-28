Особняк XIX века на улице Чехова в Ростове решили продать за 200 млн рублей

В историческом центре Ростове-на-Дону выставили на продажу уникальный особняк XIX века. Здание оценили в 200 млн рублей. Детали можно найти на одном из сайтов с бесплатными объявлениями, передает panram.ru.
Речь идет о трехэтажном доме на Чехова, 35/30. Это яркий пример ростовской дореволюционной застройки, объект культурного наследия регионального значения.
По словам собственника, здание оборудовано всеми необходимыми коммуникациями, установлена современная система безопасности. Уже несколько лет особняк работает как многофункциональная площадка, объединяющая коммерческие и культурные услуги.
История здания богата событиями. Например, в 1913 году в его стенах находилось Ростовское биржевое общество. На улице Чехова собирались такие известные предприниматели, как Парамоновы, Скараманга, Панченко и Максимовы. Именно в этом здании заключались крупные сделки по купле-продаже, проводились операции с акциями и валютой.
К слову, это не первая попытка продажи исторического здания. Ранее объект уже выставлялся на торги. Также известно, в последние годы часть помещений сдавалась в аренду под коммерческие проекты.
