Особняк XIX века на улице Чехова в Ростове решили продать за 200 млн рублей

История здания богата событиями. Например, в 1913 году в его стенах находилось Ростовское биржевое общество. На улице Чехова собирались такие известные предприниматели, как Парамоновы, Скараманга, Панченко и Максимовы. Именно в этом здании заключались крупные сделки по купле-продаже, проводились операции с акциями и валютой.