Омских браконьеров поймали с осетрами на 4,1 миллиона рублей

Прокуратура Черлакского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух местных жителей. Им вменяют незаконную добычу водных биологических ресурсов и особо ценных видов рыбы, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом ведомство сообщило 28 октября.
По данным следствия, 14 июня 2025 года фигуранты плавали на моторной резиновой лодке со сплавной сетью. Они поймали в реке Иртыш 33 стерляди, 8 осетров и более 40 экземпляров другой рыбы — язя, плотвы, окуней, лещей, карасей и линя. Мужчин задержали с поличным сотрудники Пограничного управления ФСБ России по региону.
Фото: прокуратура Омской области.
Общий ущерб биоресурсам превысил 4,1 млн рублей. Суд наложил арест на имущество обвиняемых, которое оценили более, чем в 440 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Черлакский райсуд для рассмотрения.
