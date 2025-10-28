Омских браконьеров поймали с осетрами на 4,1 миллиона рублей

По данным следствия, 14 июня 2025 года фигуранты плавали на моторной резиновой лодке со сплавной сетью. Они поймали в реке Иртыш 33 стерляди, 8 осетров и более 40 экземпляров другой рыбы — язя, плотвы, окуней, лещей, карасей и линя. Мужчин задержали с поличным сотрудники Пограничного управления ФСБ России по региону.