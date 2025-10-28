Актер Роман Попов умер после рецидива рака мозга

Криминальная комедия сделала Попова звездой, однако сам артист признавался, что слава доставляет ему неудобства: «Меня узнают, и это создает определенные неудобства. Очень не люблю излишнее внимание. После всплеска популярности “Полицейского с Рублевки” всегда говорил себе одну и ту же фразу: “За что боролся, на то и напоролся. Ты же хотел известности, а вот ее обратная сторона, парниша”.