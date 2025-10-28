Ричмонд
В Магнитогорске появилась улица 100-летия Магнитки

Депутаты утвердили новые названия улиц в Магнитогорске.

Источник: Магнитогорское городское Собрание депутатов / Vk.com

В Магнитогорске депутаты горсобрания официально утвердили названия новым элементам улично-дорожной сети. Так, в границах жилой застройки у курорта «Притяжение» появились улица 100-летия Магнитки и проезд Курортный.

В поселках Орджоникидзевского района новые наименования получили улица Кипарисовая, проезд Каменистый и проезд Можжевеловый. В Ленинском районе, у Белорецкого шоссе, один из проездов назвали Резервным.

Напомним, Магнитогорск отметит 100-летие в 2029 году. Специально к этому событию в городе готовятся масштабные мероприятия и проекты.