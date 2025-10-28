В Искитиме Новосибирской области благоустроили придомовую территорию

Общественную придомовую территорию в городе Искитиме Новосибирской области благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Открытие пространства состоялось 23 октября, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Участок расположен между домами по адресу: Южный микрорайон, 44 и 44а. В прошлом году объект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Тогда по результатам голосования выиграли еще 22 территории. На данном этапе в работе 15 пространств.
В районе домов № 44 и № 44а специалисты покрыли брусчаткой тротуар, построили детскую и спортивную площадки. Также на территории установили лавочки и урны, провели озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.