Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как задать вопрос главе Башкирии Радию Хабирову на Прямой линии: власти предоставили инструкцию

Власти разъяснили порядок обращения к Хабирову на Прямой линии.

Источник: Комсомольская правда

11 ноября в 19:00 в прямом эфире основных СМИ Башкирии и социальных сетей пройдет прямая линия с Главой республики Радием Хабировым. Жители региона смогут задать текстовые или видео-вопросы руководителю региона.

Для отправки вопросов организовано несколько каналов связи:

— специальный раздел на сайте главы Башкирии.

— чат-боты в популярных мессенджерах и социальных сетях: MAX, Telegram, ВКонтакте, Одноклассники.

— сервис «Госуслуги. Решаем вместе».

Для видеовопросов установлены технические требования: продолжительность не более одной минуты, горизонтальная ориентация камеры, хорошее освещение и качественный звук. В начале видео необходимо представиться (ФИО, населенный пункт), а в конце указать, что вопрос предназначен для прямой линии с Радием Хабировым.

Видеовопросы принимаются до 19:00 10 ноября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.