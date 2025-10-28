Как задать вопрос главе Башкирии Радию Хабирову на Прямой линии: власти предоставили инструкцию

11 ноября в 19:00 в прямом эфире основных СМИ Башкирии и социальных сетей пройдет прямая линия с Главой республики Радием Хабировым. Жители региона смогут задать текстовые или видео-вопросы руководителю региона.
Для отправки вопросов организовано несколько каналов связи:
— специальный раздел на сайте главы Башкирии.
— чат-боты в популярных мессенджерах и социальных сетях: MAX, Telegram, ВКонтакте, Одноклассники.
— сервис «Госуслуги. Решаем вместе».
Для видеовопросов установлены технические требования: продолжительность не более одной минуты, горизонтальная ориентация камеры, хорошее освещение и качественный звук. В начале видео необходимо представиться (ФИО, населенный пункт), а в конце указать, что вопрос предназначен для прямой линии с Радием Хабировым.
Видеовопросы принимаются до 19:00 10 ноября.
