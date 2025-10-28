Белорус погасил долг за телефон после того, как у него забрали телевизор. Подробности рассказали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
В Мозыре судебные исполнители заставили местного жителя погасить долг перед мобильным оператором связи при помощи ареста имущества. Так, 47-летний мозырянин, взял телефон в рассрочку и в какой-то момент перестал вносить платежи. Он накопил задолженность около 600 рублей.
Несмотря на многократные предупреждения, белорус уклонялся от уплаты. Житель Мозыря ссылался на отсутствие работы и денег.
«Ситуация разрешилась во время одного из рейдов, когда судебные исполнители застали хозяина врасплох за просмотром новостей на современном 65-дюймовом телевизоре LG», — привели подробности в управлении.
И отметили, что именно телевизор арестовали и изъяли в счет погашения долга. Названная мера оказалась эффективной. И через несколько дней мужчина пришел в Мозырский районный отдел принудительного исполнения, погасил задолженность и забрал телевизор домой.
