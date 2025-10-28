Омскому бьюти-блогеру грозит штраф за рекламу косметики в запрещенной соцсети

Управление ФАС России по Омской области возбудило дело против местной предпринимательницы. Причина — нарушение законодательства о рекламе. Поводом послужили видео, опубликованные в запрещенной социальной сети Instagram*.
26 августа 2025 года в аккаунте фигурантки появился первый ролик, он содержал информацию без обязательной пометки «реклама» и указания рекламодателя. Второе видео — от 3 сентября — нарушало закон, вступивший в силу 1 сентября текущего года и запрещающий рекламу на иностранных платформах.
В видео блогер распаковывала товар, намекая на его происхождение, и комментировала: «Данную косметику производят в Калифорнии, в городе, как его там, Беверли-Хиллз». Женщина приводила рекомендации от других лиц, утверждая: «Девочки, надо брать, считаю».
Специалисты регионального УФАС установили нарушения в действиях предпринимательницы. Заседание по делу назначено на 19 ноября 2025 года, максимальный штраф может составить 20 тысяч рублей.
*Instagram — запрещенная в РФ социальная сеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.
