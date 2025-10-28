Врачи Нижегородской области будут работать в предстоящие праздники

Врачи Нижегородской области будут работать в праздничные дни. Об этом в своем телеграм-канале рассказал представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.
Так, с 2 по 4 ноября неотложную амбулаторную помощь окажут врачи-терапевты и педиатры, находящиеся на дежурстве. В некоторых поликлиниках в эти дни можно будет пройти диспансеризацию и вакцинацию.
Во время праздничных дней будут работать отделения взрослой и детской стоматологии в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Кстове и Дзержинске.
Кроме того, поликлиники Нижегородской области будут работать в субботу, 1 ноября, по расписанию понедельника.
Несмотря на то, что министерство здравоохранения посоветовало подведомственным организациям указать праздничный график работы на сетевых поисково-информационных сервисах, внесенные изменения не всегда отображаются. Поэтому данные нужно уточнять на сайтах медорганизаций.
Ранее сообщалось, что в России меняются правила оказания гинекологической помощи.