Будущих мам Самары обяжут дважды посетить психолога во время беременности

В Самаре и по всей России будущие мамы могут столкнуться с новыми требованиями при ведении беременности. Министерство здравоохранения подготовило проект, по которому беременным предстоит как минимум дважды посетить медицинского психолога, сообщают СМИ. Консультации направлены на снижение стресса, тревожности и психологической нагрузки во время вынашивания ребёнка.