Будущих мам Самары обяжут дважды посетить психолога во время беременности

В Самаре и по всей России будущие мамы могут столкнуться с новыми требованиями при ведении беременности. Министерство здравоохранения подготовило проект, по которому беременным предстоит как минимум дважды посетить медицинского психолога, сообщают СМИ. Консультации направлены на снижение стресса, тревожности и психологической нагрузки во время вынашивания ребёнка.
Помимо этого, проект строго регламентирует сроки постановки на учет: акушер-гинеколог должен принять женщину на учет не позднее 14 дней после первичного обращения на сроке 4−7 недель, а при более позднем сроке — не позже 7 дней.
Нововведения призваны повысить качество медицинской помощи и психологического сопровождения для беременных жителей Самары.