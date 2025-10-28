Главные новости к вечеру 28 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 октября 2025 года.
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на срочную службу
Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий призыв в течение всего календарного года. Сейчас его проводят дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Кремль назвал планы Франции ввести войска на Украину тревожными
Пресс-секретарь президента РФ счел тревожной информацию Службы внешней разведки России о планах Парижа. По словам Дмитрия Пескова, большинство стран ЕС находятся в милитаристском мейнстриме.
Закон о резервистах принят в окончательном чтении
ГД приняла закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Их смогут привлекать на специальные сборы на основании указа президента России.
Россия и Мьянма договорились о безвизовом режиме
РФ и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз. Также был подписан план консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран на 2025−2027 годы.
Умер актер Роман Попов
Российский актер, наиболее известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», ушел из жизни в возрасте 40 лет. Последнее время Попов боролся с рецидивом онкологического заболевания.