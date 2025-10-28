Ричмонд
Главные новости к вечеру 28 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 28 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 октября 2025 года.

Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на срочную службу

Источник: РИА "Новости"

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий призыв в течение всего календарного года. Сейчас его проводят дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кремль назвал планы Франции ввести войска на Украину тревожными

Источник: AP 2024

Пресс-секретарь президента РФ счел тревожной информацию Службы внешней разведки России о планах Парижа. По словам Дмитрия Пескова, большинство стран ЕС находятся в милитаристском мейнстриме.

Закон о резервистах принят в окончательном чтении

Источник: РИА "Новости"

ГД приняла закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Их смогут привлекать на специальные сборы на основании указа президента России.

Россия и Мьянма договорились о безвизовом режиме

Источник: AP 2024

РФ и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз. Также был подписан план консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран на 2025−2027 годы.

Умер актер Роман Попов

Источник: РИА "Новости"

Российский актер, наиболее известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», ушел из жизни в возрасте 40 лет. Последнее время Попов боролся с рецидивом онкологического заболевания.

