Более 30 улиц и переулков в Феодосии остались без электричества

Часть Феодосии вечером 28 октября осталась без света из-за аварии на электросетях. В городе обесточены более 30 улиц и переулков.
По данным «Крымэнерго», перебои с электричеством зафиксированы на улице Федько, Володарского, Боевой, Карла Маркса, Крымской, Дмитрия Ульянова, Богданова, Грина, Западной, Краснодарской, Ленинградской, Харьковской, Ялтинской, Вересаева, Революционной, Русской, Клары Цеткин, Баранова, Гольцмановской, Кочмарского, Московской, Чкалова, Листовничей.
Также без электричества остались Симферопольское шоссе, переулки Кочмарский, Второй Кочмарский и Дачный, 3-й Боенский проезд, проспект Ленина и бульвар Старшинова.
На предприятии уточнили, что неполадки планируется устранить в течение трех часов.