В Боровске Калужской области благоустроили монастырский сад

Монастырский сад «Шесть веков под покровом Пафнутия» благоустроили в Боровске Калужской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Боровского района.
В саду создали три зоны: духовно-аскетическую, прогулочную и пешие тропы вдоль прудов. Специалисты проложили новые дорожки, обустроили спуски и подъемы, возвели мостовые переходы через реку Истерьму. Особое внимание уделили сохранению природного ландшафта и исторического облика места. Вечером монастырский сад подсвечивается.
Уточним, план модернизации этой территории победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов для создания комфортной городской среды. Обновленный сад уже открыт для посещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.