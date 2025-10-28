ИИ помог выявить проникновение азиатских малярийных комаров в Мадагаскар

Интерес ученых к этим фотографиям был обусловлен тем, что сейчас по территории Восточной Африки распространяется «индийский» малярийный комар, проникший в начале 2010 годов на территорию Джибути, Эфиопии и других африканских государств пока неизвестным путем. Его появление ускорило распространение малярии и вызвало несколько новых вспышек этой болезни в нетипичные для этого периоды времени, что связано со способностью Anopheles stephensi размножаться в городских средах в сухие сезоны.