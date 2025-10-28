В РПЦ рассказали, почему на выставке «Великая Победа» нет черепа Гитлера

Как сообщали организаторы, на выставке покажут более 700 экспонатов: уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, а также частных коллекций. Среди экспонатов — Знамя Победы, акт о капитуляции Германии, черновик послания Сталина Рузвельту с критикой позиции союзников в отношении открытия второго фронта в Европе, а также личные вещи героев Великой Отечественной войны. В раздел «Обыкновенный нацизм» включены документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, украинских и прибалтийских националистов, о чудовищном отношении оккупантов к советским военнопленным и мирным гражданам, заключенным концлагерей.