Снег в Нижнем Новгороде и Кстове будут убирать более тысячи рабочих

Шалабаев добавил, что город подготовился заранее: техника переоборудована, бригады полностью укомплектованы, реагенты закуплены, а маршруты уборки проработаны. В ближайшее время пройдет расширенное заседание штаба с участием всех ответственных за зимнюю очистку улиц. В рамках смотра в Кстове были представлены различные виды техники: комбинированные дорожные машины, снегоочистители, фронтальные погрузчики, бульдозеры, автосамосвалы и другая спецтехника. Проверку провели представители городской администрации, районных властей и депутаты городской думы. Заместитель главы администрации Кстовского района Александр Спирин сообщил, что в районе к зиме подготовлено более 100 единиц техники.