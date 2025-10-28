Снег в Нижнем Новгороде и Кстове будут убирать более тысячи рабочих

По словам градоначальника, в предстоящем зимнем сезоне на уборке снега в Нижнем Новгороде и Кстове будут задействованы около 600 единиц техники и свыше тысячи рабочих. Совместно с домоуправляющими компаниями и подрядными организациями этот ресурс увеличится почти до тысячи машин и более трёх тысяч дворников.
«Пока сложно предсказать, какой будет зима. В прошлом году в это время мы уже боролись с первым снегом, сейчас же идут дожди», — отметил мэр.
Шалабаев добавил, что город подготовился заранее: техника переоборудована, бригады полностью укомплектованы, реагенты закуплены, а маршруты уборки проработаны. В ближайшее время пройдет расширенное заседание штаба с участием всех ответственных за зимнюю очистку улиц. В рамках смотра в Кстове были представлены различные виды техники: комбинированные дорожные машины, снегоочистители, фронтальные погрузчики, бульдозеры, автосамосвалы и другая спецтехника. Проверку провели представители городской администрации, районных властей и депутаты городской думы. Заместитель главы администрации Кстовского района Александр Спирин сообщил, что в районе к зиме подготовлено более 100 единиц техники.
«Всё оборудование переоборудовано под зимние условия, заготовлены противогололёдные материалы. Совместно с подрядчиками мы обновили и проверили маршруты движения спецмашин», — рассказал он.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников подчеркнул, что Кстовский район полностью готов к зимней работе.
«Мы проверили технику и наличие персонала. Противогололёдные материалы завезены, маршруты разработаны. Будем следить, как службы справятся с первыми снегопадами, и при необходимости оперативно корректировать действия», — отметил чиновник.
Ранее сообщалось, что нижегородские дорожные службы с 24 октября перешли на зимний режим работы.