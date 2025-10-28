Ричмонд
В Красноярске определили приоритетные дороги для ремонта в 2026 году

Улицы Авиаторов и Маерчака вошли в план дорожного ремонта Красноярска на 2026 год.

Источник: admkrsk.ru

В Красноярске определили приоритетные дороги, которые планируется отремонтировать в 2026 году. Об этом сообщили в мэрии города.

При формировании списка учитывали износ покрытия, загруженность участков, наличие рядом социальных объектов, межремонтные сроки и обращения жителей. Перечень согласовали с ресурсоснабжающими организациями, чтобы не пришлось вскрывать новые дороги после ремонта из-за замены коммуникаций.

Работы профинансируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также за счёт краевого и городского бюджетов. Подрядчиков для будущего сезона планируют определить уже в этом году через краевое Агентство госзаказа.

Самым протяжённым объектом станет улица Авиаторов — её будут ремонтировать поэтапно. Здесь также обновят систему ливневой канализации, проходящую между полосами движения. В список приоритетных участков вошли проспект Свободный, улицы Маерчака, Матросова, Конституции СССР, Ады Лебедевой, Крупской, Базайская, Игарская, Рязанская, 78 Добровольческой бригады, Стасовой и кольцо у моста 777.

Отдельно запланированы ямочный ремонт и обновление дорожного полотна на инженерных сооружениях — в том числе на Октябрьском мосту и путепроводе по улице Авиаторов.

В рамках подготовки к 400-летию Красноярска запланировано благоустройство улиц Копылова, Кирова, Диктатуры Пролетариата и капитальный ремонт улицы Годенко. Если после торгов останутся неиспользованные средства, в программу добавят дополнительные объекты.