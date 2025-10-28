Ричмонд
Самарская телебашня включит подсветку в честь 10-летия «Волонтеров Победы»

В Самаре на телебашне будет работать тематическая подсветка 28 октября.

Источник: Правительство Самарской области

В понедельник, 28 октября, телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в честь 10-летия всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Филиал РТРС включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона, расположенной на улице Советской Армии, 205», — рассказали в пресс-службе.

Жители в режиме подсветки смогут увидеть тематический сценарий. Грани телебашни украсит логотип общественного движения. Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек и до 00:00.

Всего в акции с тематическими световыми шоу будут участвовать более 20 телебашен РТРС. Телебашни меняют свои подсветки в каждый важный праздник. «Волонтеры Победы» организуют шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, помогают в благоустройстве памятных мест и восстановлении семейной истории.