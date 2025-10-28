Для студентов Иванова провели интенсив «Быть человеком»

Просветительский интенсив «Быть человеком» прошел в Иванове 23 октября в ходе выездной образовательной программы «Добрый день». Она работает по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в комитете Ивановской области по молодежной политике.
Во время интенсива в Ивановском государственном энергетическом университете им. В. И. Ленина прошли мастер-классы «Быть человеком» и «Традиционные ценности и самореализация молодежи». Участники узнали, как быть и оставаться эмпатичным в любой ситуации, особенно в эпоху стремительного технологического развития. Во время «полезной программы» каждый гость мог присоединиться к мастер-классу по изготовлению блиндажных свечей для бойцов СВО. Также на мероприятии представили возможности платформы «Добро.рф».
Уточним, в Ивановской области насчитываются около 40 тыс. волонтеров, зарегистрированных на платформе. В 2025 году на базе университета появился центр «Вектор Добра». На постоянной основе волонтерством занимаются более 200 студентов, которые встречаются со школьниками, проводят экскурсии и игры. Таким образом они популяризируют вуз и технические направления обучения. Также есть в нем учебные модули, посвященные добровольчеству, в конце которого слушатели участвуют в волонтерской акции или защищают свой социально значимый проект.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.