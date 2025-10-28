Для студентов Иванова провели интенсив «Быть человеком»

Во время интенсива в Ивановском государственном энергетическом университете им. В. И. Ленина прошли мастер-классы «Быть человеком» и «Традиционные ценности и самореализация молодежи». Участники узнали, как быть и оставаться эмпатичным в любой ситуации, особенно в эпоху стремительного технологического развития. Во время «полезной программы» каждый гость мог присоединиться к мастер-классу по изготовлению блиндажных свечей для бойцов СВО. Также на мероприятии представили возможности платформы «Добро.рф».